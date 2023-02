Van Dijk, zagueiro do Liverpool - AFP Photo/Paul ELLIS

Publicado 22/02/2023 18:28

O zagueiro Virgil van Dijk, do Liverpool, admitiu que uma virada contra o Real Madrid no confronto das oitavas de final da Ligas do Campeões será uma missão muito complicada. Os Reds foram derrotados no Anfield na última terça-feira por 5 a 2, com show de Vinícius Júnior, e tentarão o milagre no Santiago Bernabéu no dia 15 de março, no segundo duelo.



"Temos uma tarefa quase impossível em Madri daqui a três semanas, mas quando chegar o momento, vamos nos concentrar e daremos tudo para representar o clube da melhor maneira possível", declarou Van Dijk.

"A única coisa que podemos fazer é aprender com isso e não repetir no próximo jogo, que é contra o Crystal Palace. Parece bastante fácil, mas não é. Essa é a dura realidade. Se olharmos os últimos jogos, jogamos bem e isso é algo que devemos levar em conta para não entrar em pânico", concluiu o zagueiro holandês.

A temporada do Liverpool está longe do cenário imaginado inicialmente. Na Premier League, os Reds ocupam apenas o 8º lugar, com 35 pontos conquistados, e precisam de uma recuperação na reta final do campeonato para buscar a classificação à próxima edição da Liga dos Campeões.