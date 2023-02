Carlos Alcaraz e Boleira se protegem da chuva durante o Rio Open - Foto: Reprodução/Tennis TV

Publicado 22/02/2023 17:25

Durante a chuva da última terça-feira, o tenista Carlos Alcaraz chamou uma boleira para se abrigar debaixo da cobertura do seu banco de descanso. A cena aconteceu no momento em que o jogo contra o brasileiro Mateus Alves, válido pelo Rio Open, estava paralisado. Confira no vídeo abaixo:

Como não amar @carlosalcaraz? O espanhol chamou a boleirinha pra se abrigar da chuva com ele. #RioOpen @TennisTV pic.twitter.com/THGcyFYl54 — Rio Open (@RioOpenOficial) February 22, 2023

Após alguns minutos de espera, a partida precisou ser suspensa. Antes da chuva paralisar o jogo, Alcaraz já havia vencido o primeiro set (parcial de 6/4) e vencia o segundo (parcial de 5/3).