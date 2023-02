Lionel Messi - FOTO: Bertrand GUAY / AFP

Lionel MessiFOTO: Bertrand GUAY / AFP

Publicado 22/02/2023 17:49

Rio - Depois de Lionel Messi aparecer em Barcelona para um jantar com seus antigos companheiros de equipe Sergio Busquets e Jordi Alba, o programa "Tot Costa", da rádio "Catalunya Radio" disse que o presidente do Barcelona, Joan Laporta, se reuniu com Jorge Messi, pai e representante do craque argentino.



Segundo a fonte, ambos falaram sobre o futuro do jogador, que tem contrato com o PSG até o fim da temporada atual e que não renovou seu vínculo com o clube parisiense.

Até o momento, o Barcelona não quer fechar as portas para um hipotético retorno de Messi ao clube. Porém, a família do argentino expressou dúvidas com as polêmicas declarações de seu irmão e também de seu pai na semana passada, quando o mesmo esteve na capital catalã.



A volta de Messi pode ser condicionada pelas reduções salariais que o Barcelona deve fazer a partir de junho e condições econômicas marcadas pela Liga Espanhola, as mesmas que foram chave para que o jogador deixasse o clube azul e grená em 2021.