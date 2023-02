Palmeiras observa situação do Al-Hilal com a Fifa para tentar investir em Michael - Fabio Menotti / Agência Palmeiras

Publicado 22/02/2023 17:48

Rio - O atacante Michael, do Al-Hilal, da Arábia Saudita, continua como alvo do Palmeiras. O departamento de futebol do Alviverde acompanha a situação do clube saudita, que enfrenta uma punição administrativa aplicada pela Fifa, e por isto, tem dificuldades em contratar novos jogadores, dificultando possíveis liberações. A informação é do jornalista Paulo Vinicius Coelho



Ex-Flamengo, Michael está na mira do Palmeiras FADEL SENNA / AFP

O atacante não é uma das maiores prioridades do Al-Hilal. Michael foi cortado da lista de relacionados da última partida do clube saudita na Liga dos Campeões da Ásia, por conta do limite de quatro estrangeiros por equipe na competição.

Michael já destacou, em diversas oportunidades, o seu desejo de retornar ao Brasil. O jogador está infeliz na Arábia Saudita e revelou ter feito uma promessa para o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, de que o Rubro-Negro teria prioridade em sua contratação em um possível retorno.

Na última temporada, Michael entrou em campo em 20 das 49 partidas do Al-Hilal, marcou três gols e deu quatro assistências para seus companheiros. O jogador tem contrato válido com o clube saudita até o junho de 2025.