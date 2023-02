Sandro marcou um dos gols da classificação do Volta Redonda - Divulgação/Volta Redonda

Publicado 22/02/2023 19:13

O Volta Redonda venceu o Falcon-SE de virada, por 3 a 1, na tarde desta quarta-feira (22), na Arena Batistão, pela primeira fase da Copa do Brasil, e garantiu sua classificação para a segunda fase. Os gols do jogo foram marcados por Ronald, para a equipe sergipana, e Lelê, Dudu e Sandro Silva pra o clube do sul do estado.

Além da classificação, o Voltaço ainda garantiu R$ 900 mil de premiação. O adversário na segunda fase da Copa do Brasil sairá do confronto entre Atlético de Alagoinhas-BA e Atlético Goianiense, na próxima quarta-feira (1/3).

Vale lembrar que o Volta Redonda ocupa a 5ª colocação do Campeonato Carioca, brigando por vaga nas semifinais, e tem calendário nacional na Série C do Brasileirão.