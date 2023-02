Leipzig e City empataram no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões - Odd Andersen/AFP

Leipzig e City empataram no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos CampeõesOdd Andersen/AFP

Publicado 22/02/2023 19:42

Fora de casa, o Manchester City empatou com o RB Leipzig por 1 a 1 no primeiro jogo das oitavas de final da Champions League. Os gols da partida foram marcados por Ryiad Mahrez, no primeiro tempo, e Gvardiol, que aproveitou falha grave do goleiro Ederson na metade da segunda etapa.

Na primeira etapa, a equipe inglesa dominou o campo de ataque e poderia ter descido para o vestiário com placar elástico, mas pecou na conclusão das jogadas. Em erro na saída de bola do Leipizg, Grealish acionou Mahrez dentro da área e o argelino finalizou com categoria, no canto, para estufar a rede.

Já na volta para o segundo tempo, os donos da casa adotaram postura diferente e conseguiram pressionar o poderoso elenco comandado por Pep Guardiola. O empate aconteceu aos 25 minutos, quando Ederson saiu mal do gol após cobrança de escanteio e o zagueiro Gvardiol cabeceou sem dificuldade.

O jogo de volta entre Manchester City e Leipizg está marcado para o dia 17/3. Vale lembrar que não há critério de desempate por gols marcados fora de casa.