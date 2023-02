Jogadores da Inter comemoram gol marcado por Lukaku na vitória sobre o Porto - FOTO: Marco BERTORELLO / AFP

Publicado 22/02/2023 19:22

Nesta quarta-feira, a Inter de Milão venceu o Porto por 1 a 0 no Estádio Giuseppe Meazza, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Lukaku, aos 41 minutos do primeiro tempo, marcou o único gol da partida.

O GOL

Depois da expulsão de Otávio, aos 33 minutos do segundo tempo, a Inter foi pra cima do Porto, que não conseguiu aguentar a pressão. Em um ataque pelo lado direito, a bola foi alçada na área para Lukaku, que mandou de cabeça na trave. No rebote, a bola sobrou novamente para o centroavante, que não perdoou dessa vez e balançou as redes da equipe lusitana.

PAREDÃO

O Porto, cabe destacar, fazia uma boa partida até a expulsão e só não conseguiu um gol por conta de Onana. No começo do segundo tempo, o goleiro da Inter fez duas grandes defesas seguidas em um ataque do time português - um dos chutes, inclusive, veio de dentro da pequena área.

AGENDA

As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 14 de março (uma terça-feira), às 17h (de Brasília), no Estádio do Dragão. Como venceu o confronto de ida, a Inter de Milão pode até empatar para avançar às quartas.