Thomaz Bellucci é aplaudido de pé pelos torcedores após o último jogo da carreira

Thomaz Bellucci não segurou as lágrimas após o último jogo da carreira. Nesta quarta-feira, após a derrota para Sebástian Báez no Rio Open, o brasileiro fez um discurso emocionante em que agradeceu à família, aos treinadores, aos amigos do circuito de tênis e aos torcedores por sua trajetória no esporte. Ele ainda destacou que a jornada não foi fácil e compartilhou os méritos das conquistas com todos.

Difícil falar, mas (vou) tentar. Só queria agradecer por todos esses anos que pude fazer meu trabalho dentro de quadra, e vocês tiveram aqui foram me prestigiando. Recebi muito carinho de vocês. Conquistei muito mais do que esperava. Para mim, foi um grande privilégio jogar na frente de vocês e ter representado o Brasil tantas vezes. Só tenho a agradecer por tudo o que vivi no tênis.

(Também) Queria agradecer todas as pessoas que estão aqui hoje, que fizeram parte da minha trajetória, todos os meus treinadores, todos os meus amigos do circuito. Não é uma vida fácil, todo mundo sabe disso. Não conquistei nada sozinho, vocês participaram disso tudo. Agradeço a minha família, meus pais, que me apoiam desde pequeno. Não é uma jornada fácil e eles tiveram comigo em todas as dificuldades, abriram (mão) de muita coisa para que eu pudesse jogar tênis. Sou muito grato por isso.

Agradecer a todos os meus treinadores, que me preparam para estar aqui hoje dentro das minhas possibilidades. Muito obrigado, não tenho palavras para agradecer. Vocês são muito mais do que treinador e preparador físico, vocês são meus amigos. A gente é como se fosse uma família, sempre vamos estar juntos. Muito obrigado por passa tudo isso comigo. Espero ter conseguido me despedir de uma maneira bacana, e que vocês possam ter curtido o jogo, meus últimos momentos dentro de quadra. Muito obrigado.

Agradecer também a organização do torneio (Rio Open) por ter a oportunidade de abrir esse espaço para eu poder fazer meu último torneio. Muito obrigado.

Considerado o segundo maior na modalidade, atrás apenas de Gustavo Kuerten, Thomaz acumulou quatro títulos do ATP Tour e mais de 5,3 milhões de dólares em premiações - mais de R$ 27 milhões na cotação atual. Thomaz Bellucci conviveu com lesões nos últimos anos e já acenava sua aposentadoria desde 2021.

Suas quatro conquistas vieram em torneios ATP 250: Gstaad (2009 e 2012), Santiago (2010) e Genebra (2015). Ele representou o Brasil em diversas disputas da Copa Davis e nas Olimpíadas de 2008, 2012 e 2016.