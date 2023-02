Carlos Alcaraz venceu Mateus Alves e avançou no Rio Open - FOTO: MAURO PIMENTEL / AFP

Publicado 22/02/2023 20:19 | Atualizado 22/02/2023 21:26

Carlos Alcaraz está classificado para as oitavas de final do Rio Open. Isso porque, nesta quarta-feira, o espanhol venceu o brasileiro Mateus Alves por 2 sets a 0, com duas parciais de 6/4.

Vale lembrar que a partida começou na última terça-feira. No entanto, ela precisou ser suspensa por conta da chuva e foi retomada hoje.

"Não é fácil parar e ter que voltar no dia seguinte. Mas no final é o que acontece, nós, tenistas, passamos por esse tipo de coisa. Temos que superar e encarar da melhor maneira possível", disse Alcaraz, na coletiva.

O adversário das oitavas será Fábio Fognini. O italiano garantiu a vaga nas oitavas ao vencer o chileno Barrios Vera por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

"Fabio (Fognini) é um grande jogador, tem uma carreira magnífica e está num nível muito alto. Jogador com muitíssimo talento, explosivo. Vai ser um jogo muito complicado", analisou Carlos Alcaraz.

*Reportagem de Gabriel Orphão e João Alexandre Borges