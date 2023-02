Thomaz Bellucci em ação pelo Rio Open - Divulgação/Rio Open

Publicado 22/02/2023 21:12

Rio - Fim da carreira de um dos maiores nomes do tênis brasileiro. Na noite desta quarta-feira (22), Thomaz Bellucci foi derrotado pelo argentino Sebastián Báez no Rio Open e se despediu das quadras sob aplausos e comemorações após uma jornada de respeito.

A derrota para Báez, jovem de 22 anos e número 35 do mundo, por 2 sets a 0, encerrou um período de conquistas e relevância para Bellucci. Considerado o segundo maior na modalidade, atrás apenas de Gustavo Kuerten, Thomaz acumulou quatro títulos do ATP Tour e mais de 5,3 milhões de dólares em premiações - mais de R$ 27 milhões na cotação atual. Thomaz Bellucci conviveu com lesões nos últimos anos e já acenava sua aposentadoria desde 2021.

Em quadra, a batalha foi dura e confirmando o prognóstico de favorito de Sebastián, que quebrou o saque logo cedo e confirmou 6-3 no primeiro set. Na segunda parcial, Thomaz Bellucci salvou match point tendo um 5-1, batalhou, mas foi derrotado por 6-2. No fim do duelo, Báez parabenizou o brasileiro pela carreira vitoriosa.

Suas quatro conquistas vieram em torneios ATP 250: Gstaad (2009 e 2012), Santiago (2010) e Genebra (2015). Ele representou o Brasil em diversas disputas da Copa Davis e nas Olimpíadas de 2008, 2012 e 2016. Na última disputada, foi às quartas de final e perdeu para Rafael Nadal.

*Reportagem do estagiário Gabriel Orphão sob supervisão de Leonardo Bessa