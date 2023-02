Renato Gaúcho é ídolo do Grêmio - Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Renato Gaúcho é ídolo do GrêmioFoto: Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 25/02/2023 20:43

Após a vitória por 6 a 1 sobre o Novo Hamburgo, pelo Campeonato Gaúcho, Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, fez questão de comentar sobre as críticas recebidas por ter tirado um dia a mais de descanso em relação ao elenco no Carnaval. Curtindo a folga no Rio de Janeiro, o treinador foi flagrado na praia enquanto o grupo já se reapresentava no CT Luiz Carvalho.

Mesmo sem ser questionado sobre o tema, Renato abordou de maneira ríspida e apontou perseguição quanto à sua vida pessoal. Em entrevista coletiva, o comandante do Imortal ainda debochou com toda personalidade.

"É muito amor, muita paixão, muita raiva, muita desilusão. Não sei o que três, quatro têm comigo, que gostam de me perseguir. Gostaria de perguntar se eles não têm um dia de folga também, ou será que nem a família aguenta eles em casa? Se eles não têm o que fazer, convido para tomar um chopinho, vou mudar a cabeça deles, mostrar o que é viver, sorrindo, ter alternativas na vida", questionou.

"Isso é falta de assunto. Esse recado é para quem falou que eu estava no Rio de Janeiro sem saber da história. Vou continuar indo para o Rio de Janeiro, só meu chefe liberar. Da próxima vez vou dar nome. Desta vez é só indireta para quem fala um monte de besteira, os cri-cris. Querem assunto? Estou de cueca preta. Pronto", completou.