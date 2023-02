Liverpool tropeçou no Campeonato Inglês - AFP

Liverpool tropeçou no Campeonato InglêsAFP

Publicado 25/02/2023 19:30

Inglaterra - O Liverpool voltou a campo neste sábado, quatro dias depois a derrota por 5 a 2 sofrida diante do Real Madrid pela Liga dos Campeões, e mostrou-se abatido. Com um futebol pobre e desanimado, o time comandado por Jürgen Klopp não saiu de um empate sem gols com o Crystal Palace, no estádio Selhurst Park, casa do adversário, em jogo da 25ª rodada rodada do inglês.

O momento era de reação para a equipe de Anfield na liga nacional, pois vinha de duas vitórias seguidas, uma por 2 a 0 no clássico com o Everton e outra pelo mesmo placar diante do Newcastle. Com o empate, aumenta a desconfiança da torcida sobre a possibilidade de conseguir uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, concedida aos quatro primeiros colocados, ou mesmo para a Liga Europa. O time é o sétimo colocado, com 36 pontos, seis atrás do Tottenham, dono do quarto lugar, o Crystal Palace está em 12º, com 27.

Durante todo o primeiro tempo, o Liverpool deu sinais de que ainda não superou o impacto emocional da frustrante derrota para o Real Madrid no início da semana. A maioria dos jogadores parecia muito ansiosa, não à toa foram acumulados diferentes tipos de erros em todos os setores de campo. A articulação no meio de campo era praticamente inexistente e o artilheiro Salah mal viu a cor da bola.

No início do segundo tempo, com apenas quatro minutos de bola rolando, o atacante egipcío, enfim, teve uma oportunidade clara de balançar a rede e não concluiu a missão por pouco. Pensou rápido ao ver a bola viva dentro da área, após o zagueiro Andersen interceptar uma finalização de Diogo Jota, e bateu colocado de perna esquerda, com bastante efeito, mas o destino final foi o travessão

O restante da partida não teve melhora no panorama para o Liverpool. As dificuldades continuaram presentes até o final e foram poucas as chances criadas dos dois lados. Depois da bola colocada no travessão por Salah, a melhor oportunidade da equipe de Anfield foi uma finalização de Gakpo, que ficou cara a cara com o goleiro Guaita após passe do companheiro egípcio, mas não conseguiu superá-lo ao ter ângulo fechado.