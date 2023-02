Karius foi criticado após derrota contra o Real Madrid na final da Liga dos Campeões de 2018 - AFP PHOTO / Sergei SUPINSKY

Inglaterra - O goleiro Loris Karius voltará a disputar uma partida oficial depois de dois anos. O alemão será titular na meta do Newcastle no duelo com o Manchester United, neste domingo (26), em Wembley, pela final da Copa da Liga Inglesa.

Karius teve sua carreira marcada por conta de dois erros grotescos cometidos na final da Liga dos Campeões da Europa de 2018, quando ainda defendia o Liverpool. Na ocasião, o jogador era o titular dos Reds e entregou dois gols para o Real Madrid, que acabou garantindo o título da competição naquela temporada. A atuação do alemão é considerada por muitos como uma das piores da história do futebol. Atualmente ele é o terceiro goleiro do Newcastle.

O atleta voltará a jogar pois o goleiro titular, Nick Pope, recebeu um cartão vermelho no último confronto, e está fora da partida. Além disso, o reserva, Martin Dubravka, iniciou a competição jogando no Manchester United, e, por isto, não pôde ser inscrito pelo Newcastle. Assim, Karius será a opção do técnico Eddie Howe.

Recentemente, o treinador britânico rasgou elogios ao goleiro, e destacou que está pronto para retornar aos gramados.

"Karius está pronto para jogar. Não tenho problemas com sua condição física ou sua forma [...] Ele é um personagem muito simpático, calmo e relaxado, mas está focado nos treinos", disse Eddie Howe.