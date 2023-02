Uma banana foi jogada em direção ao brasileiro Wendel - Reprodução

Uma banana foi jogada em direção ao brasileiro WendelReprodução

Publicado 25/02/2023 12:51

Rússia - Mais um caso de racismo ocorreu no futebol internacional. Desta vez, uma banana foi jogada em direção ao volante Wendel, do Zenit, da Rússia, no duelo com o Volga, pela Copa da Rússia. Ao chegar na beira do campo para ser substituido, o brasileiro deu um chute na fruta, que foi atirada pela torcida adversária.

Hoje quando Wendel e Douglas Santos deixavam o campo contra o Volga em Ulyanovsk uma banana foi atirada no campo.



O narrador diz: "voou uma banana"



Depois, Wendel dá um bico nela. pic.twitter.com/bYef9dXFBR — Fábio Aleixo (@fabiopaleixo) February 25, 2023

O Volga se pronunciou sobre o assunto, repudiando a atitude e afirmou que o clube já está trabalhando para identificar o torcedor responsável pelo ato racista.

Wendel foi titular na partida, vencida pelo Zenit por 3 a 0. O brasileiro, inclusive, foi o responsável por dar a assistência para o primeiro gol da equipe de São Petesburgo no confronto, marcado por Bakaev. Mateo Cassierra e Sergeev marcaram os demais gols da partida.