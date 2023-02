Cristiano Ronaldo garantiu a liderança para o Al Nassr no Campeonato Saudita - Divulgação/Al Nassr

Cristiano Ronaldo garantiu a liderança para o Al Nassr no Campeonato SauditaDivulgação/Al Nassr

Publicado 25/02/2023 15:45

Neste sábado (25), Cristiano Ronaldo marcou três vezes na vitória do Al Nassr por 3 a 0 sobre o Dhamk, pela 18ª rodada do Campeonato Saudita. Todos os tentos foram anotados na primeira etapa, garantindo a liderança para a equipe de Riad.

O primeiro gol da partida saiu aos 17 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti. No segundo, aos 23, Ronaldo recebeu na entrada da área, entrou em velocidade e bateu com a perna esquerda, sem chances para o goleiro.

O placar teve números finais aos 44 minutos, quando, em um contra-ataque fulminante, o craque português foi acionado na área e, com o gol escancarado, não perdoou.

Cristiano Ronaldo chegou aos oito gols em cinco jogos com a camisa do Al Nassr. O atacante marcou o seu segundo hat-trick na Arábia Saudita e já distribuiu duas assistências.