Gabriel Martinelli marcou o único gol na vitória do Arsenal sobre o Leicester - Darren Staples/AFP

Publicado 25/02/2023 14:52 | Atualizado 25/02/2023 15:46

Neste sábado (25), no King Power Stadium, o Arsenal venceu o Leicester pelo placar de 1 a 0 e se manteve na liderança da Premier League, com dois pontos de vantagem em relação ao Manchester City, mas um jogo a menos na tabela de classificação.

O gol dos Gunners foi marcado pelo brasileiro Gabriel Martinelli no primeiro minuto da segunda etapa. Trossar achou bom passe no meio da zaga e o camisa 11 tocou com estilo na saída do goleiro Ward.

Antes, no primeiro tempo, a equipe comandada por Mikel Arteta já havia balançado as redes com o próprio Trossard, mas a arbitragem assinalou falta no início da jogada, quando o zagueiro Ben White segurou o goleiro do Leicester no momento da saída após cobrança de escanteio.

De maneira geral, o Arsenal conseguiu controlar durante os 90 minutos mesmo atuando longe de sua torcida. A equipe londrina deixou o gramado com 10 finalizações contra uma do time mandante, além de mais de 65% de posse de bola.

O próximo compromisso do Arsenal será contra o Everton, em casa, no Emirates Stadium, na próxima quarta-feira (1/3). A equipe se prepara visando sequência importante na reta final da Premier League, além do calendário na Liga Europa, onde enfrenta o Sporting, de Portugal, nas oitavas de final.