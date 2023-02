Flamengo e Vasco se enfrentarão no dia 5 de março, às 18h10, no Maracanã - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 25/02/2023 13:45

Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou, neste sábado (25), uma mudança no horário do duelo entre Flamengo e Vasco, no dia 5 de março, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. O confronto, que inicialmente estava marcado para às 18h, ocorrerá às 18h10. Na nota, a entidade não informou o motivo da alteração.

Além do "Clássico dos Milhões", o duelo entre Audax e Portuguesa, pela mesma rodada, também sofreu mudanças. O confronto ocorreria no dia 5 de março, às 20h15, mas passará a ser disputado no dia 3, às 15h30, no Estádio Luso-Brasileiro.

Flamengo e Vasco voltarão a se enfrentar após quase um ano. O último confronto entre as duas equipes aconteceu no dia 20 de março de 2022, na semifinal do Campeonato Carioca. Na ocasião, o Rubro-Negro, na época comandado pelo português Paulo Sousa, venceu o clássico por 1 a 0, com gol marcado pelo volante Willian Arão, que hoje defende o Fenerbahçe, da Turquia.