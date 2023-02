Daniella Chavez - Reprodução / Instagram

Daniella ChavezReprodução / Instagram

Publicado 25/02/2023 13:21

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chavez, ficou conhecida mundialmente por se envolver amorosamente com Cristiano Ronaldo. Posteriormente, ela recebeu alguns convites para comentar esporte e até passou a planejar comprar o O'Higgins, clube do seu coração. Porém, a aventura com o craque português pessoalmente não mexeu tanto com a sua vida.

fotogaleria

"Foi só sexo e 2015! não se assuste! Eu escondi o máximo que pude!", disse ela em posta nas redes sociais. Na última Copa do Mundo, Daniella fez muitas críticas a Lionel Messi. A chilena afirmou que havia um complô para que a Argentina conquistasse a competição.