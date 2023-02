Álvaro Rodríguez salvou o Real Madrid no derby da capital contra o Atléti - Oscar del Pozo/AFP

Publicado 25/02/2023 17:33

Tudo igual no clássico de Madrid. Neste sábado (25), no Santiago Bernabéu, Real e Atlético empataram pelo placar de 1 a 1 em duelo emocionante na reta final válido pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. Giménez abriu o placar para os colchoneros, e o jovem Álvaro Rodríguez empatou o derby. Ambos os tentos foram anotados na reta final.

Com o resultado, os merengues se distanciaram ainda mais do líder Barcelona, mantendo-se na vice-liderança com 52 pontos conquistados. Já o Atleti estacionou na quarta colocação, na zona de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões, com 42.

O primeiro gol saiu só aos 32 da segunda etapa. Griezmann cobrou falta com precisão e o uruguaio Giménez, que entrou na primeira etapa na vaga do lesionado Reinildo, subiu mais alto que a defesa do Real Madrid e usou a cabeça para mandar a bola para o fundo da meta defendida por Courtois.

Com vantagem numérica, o time da casa pressionou nos último minutos e conseguiu conquistar um ponto diante do rival. A joia Álvaro Rodríguez, também em lance de escanteio, ganhou da defesa e cabeceou com estilo para deixar tudo igual.

No meio de semana, o Real Madrid tem mais um clássico pela frente. Na próxima quinta-feira, às 17h (de Brasília), os merengues recebem o Barcelona, pela ida da semifinal da Copa do Rei. Já o Atlético entra em campo somente no fim de semana, no próximo sábado às 17h (de Brasília), em casa contra o Sevilla.