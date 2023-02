Matheus Gonçalves marcou o gol do Flamengo na vitória sobre o Botafogo - Divulgação/Flamengo

Publicado 25/02/2023 20:10

Rio - Em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo venceu por 1 a 0 o Botafogo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, na noite deste sábado (25), e disparou na liderança da Taça Guanabara. O Rubro-negro segue na liderança, agora com 23 pontos, enquanto o Alvinegro está em terceiro, com 16, mas pode perder a posição até o fim da rodada.

O clássico começou movimentado na capital federal, com o Rubro-negro abrindo o placar logo aos 30 segundo de jogo. Daniel Borges errou na saída de jogo, Matheus Gonçalves partiu para cima de Joel Carli e fuzilou a meta defendida por Lucas Perri.



Com o contexto do jogo completamente modificado no primeiro ataque, o Botafogo se apresentou de maneira desorganizada na etapa inicial e enxergava as investidas do Flamengo pelos lados do gramado, levando perigo na construção de jogadas.



O que já era ruim, piorou pensando na sequência do Campeonato Carioca. Na tentativa de bloquear um ataque rubro-negro na entrada da área, o volante Patrick de Paula acabou se lesionando sozinho e deixou o gramado do Mané Garrincha aos prantos, preocupando companheiros de elenco e comissão técnica.



Mesmo com as inúmeras tentativas de lançamentos, o time comandado por Luís Castro mal conseguiu assustar a meta defendida pelo jovem Matheus Cunha. O auxiliar Rui Quinta, que comandou o Fla por conta de um problema de última hora com a viagem do técnico Vítor Pereira, conseguiu segurar bem até o fim da primeira etapa.



Na volta do intervalo, o Botafogo seguiu encontrando dificuldades para encontrar o caminho do gol, enquanto o Flamengo se segurou no campo de defesa aguardando os espaços para contra-ataques. Com o jogo nervoso, Joel Carli, substituído no início do segundo tempo, levou o segundo cartão amarelo no banco de reservas e foi expulso.



Na reta final, o jogo ganhou contornos dramáticos com dois gols anulados. Primeiro com André, para o Flamengo, e depois com Carlos Alberto, para o Botafogo. Ambos os lances foram anotados com posições irregulares dos atacantes.



Pouco tempo depois, a situação piorou para o Botafogo. Após cometer falta e levar cartão amarelo por reclamação, o centroavante Tiquinho Soares foi expulso por dar prosseguimento nas contestações - o camisa nove deixou o gramado esbravejando e foi acalmado por companheiros. Na sequência, Marçal também recebeu vermelho direto por cobrar a arbitragem.



Com o jogo nervoso e controlado por parte do Flamengo, a vitória foi confirmada ao apito final do árbitro Tarcizio Pinheiro Caetano.

FICHA TÉCNICA



Botafogo 0 x 1 Flamengo



Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Data e hora: sábado (25/2), às 18h

Arbitragem: Tarcizio Pinheiro Caetano

Assistentes: Thiago Rosa Esposito e Carlos Henrique Alves

VAR: Rodrigo Nunes de Sá



Gols: Matheus Gonçalves 00'/1T (Flamengo)

Cartões amarelos: Lucas Piazon, Joel Carli, Gabriel Pires, Marçal e Tchê Tchê (Botafogo) / Everton Cebolinha, Pulgar, Matheuzinho e Marinho (Flamengo)

Cartões vermelhos: Joel Carli, Tiquinho Soares e Marçal (Botafogo)



BOTAFOGO - Lucas Perri; Daniel Borges (Matheus Nascimento), Joel Carli (Victor Cuesta), Segovia e Marçal; Tchê Tchê, Patrick de Paula (Lucas Fernandes) e Gabriel Pires; Victor Sá, Lucas Piazon (Carlos Alberto) e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.



FLAMENGO - Matheus Cunha; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Cleiton; Pulgar (Evertton Araújo), Igor Jesus (Lorran) e Matheus Gonçalves (Matheus França); Everton Cebolinha, Marinho (André) e Mateusão. Técnico: Rui Quinta.