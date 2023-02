Vinicius Junior - AFP

Publicado 25/02/2023 21:00

Espanha - O Real Madrid ficou no empate por 1 a 1 contra o Atlético de Madrid no Espanhol. O atacante Vinicius Junior teve atuação discreta e o jornal espanhol "Marca" afirmou que quando o brasileiro não vai bem, o atual campeão da Liga dos Campeões tem uma queda de rendimento muito grande.

"No melhor momento, chega a ser um dos mais decisivos do mundo. A primeira faísca veio depois de um quinze minutos. O Atlético deixa bem claro que é o grande perigo do Real Madrid. É ele quem levantou a arquibancada do Bernabéu perante a frieza do jogo. As coisas não dão certo para ele, mas ele não para de tentar. É o seu DNA. Quando Vinicius se apaga, o Real dá menos medo", disse a publicação.

Vinicius é um dos principais destaques da equipe na temporada. Na última semana, o brasileiro fez dois gols na goleada do Real Madrid sobre o Liverpool, e foi um dos destaques da equipe espanhola na partida válida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.