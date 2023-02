Harry Kane comemora gol marcado na vitória do Tottenham - FOTO: Justin Tallis/AFP

Publicado 26/02/2023 14:08

Neste domingo (25), no derby londrino que marcou a 25ª rodada da Premier League, o Tottenham, em casa, venceu o Chelsea por 2 a 0 e se manteve firme na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões.

A partida no Tottenham Hotspur Stadium foi de alternância na posse de bola, mas com os donos da casa sendo superiores e aproveitando a boa fase para construir o placar em segundo tempo brilhante.

O primeiro gol da partida saiu longo no primeiro ataque da segunda etapa, com um minuto de bola rolando. Hojbjerg abriu para Emerson Royal, que finalizou cruzado para defesa de Kepa. Koulibaly afastou mal e a bola caiu nos pés de Skipp, que fuzilou. A bola ainda tocou o travessão antes de entrar.

A vitória foi confirmada já na reta final do duelo, aos 36 minutos, quando os Blues tentavam construir. Son cobrou escanteio na medida, na cabeça do artilheiro Harry Kane, que desviou para explodir a torcida do norte de Londres.

Com o resultado, o Tottenham se mantém em 4° lugar com 45 pontos. O Chelsea está em 10° com 31. Os Spurs voltam a campo contra o Sheffield, na FA Cup, na próxima quarta-feira (1/3) Os Blues voltam contra o Leeds, no dia seguinte, em Stamford Bridge.