Kevin Durant estreou pelo Phoenix Suns com 23 pontosDivulgação/Phoenix Suns

Publicado 02/03/2023 15:54

Kevin Durant estreou com o pé direito pelo Phoenix Suns na NBA. O ala anotou 23 pontos em 26 minutos na vitória por 105 a 91 sobre o Charlotte Hornets, nesta última quarta-feira (1), fora de casa. O ala, de 34 anos, foi trocado recentemente junto ao Brooklyn Nets, mas ainda estava tratando uma lesão no joelho.

No dia 8 de janeiro, Kevin Durant sofreu uma torção no ligamento colateral medial do joelho direito. O ala já estava fora de ação, quando pediu para ser trocado pelo Brooklyn Nets - logo após a saída do armador Kyrie Irving para o Dallas Mavericks. Durant foi trocado pelo Nets no dia 9 de fevereiro.

Quase um mês depois, o ala fez a sua estreia pelo Suns. Por causa do período inativo, teve os minutos limitados e ficou apenas 26 minutos em quadra. Ele anotou 23 pontos e converteu 10 de 15 arremessos (sendo duas bolas de três), além de pegar seis rebotes, dar duas assistências e dois tocos.

Com a vitória sobre o Charlotte Hornets, o Phoenix Suns chegou a 34 na temporada, além de 29 derrotas. A equipe do Arizona ocupa o quarto lugar na Conferência Oeste, com três vitórias a menos do que o terceiro colocado. O Suns volta a quadra nesta sexta-feira (3), às 22h, contra o Chicago Bulls, fora de casa.