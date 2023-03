Joana Sanz e Daniel Alves - Reprodução

Joana Sanz e Daniel AlvesReprodução

Publicado 02/03/2023 15:42

Esposa de Daniel Alves, Joana Sanz publicou um texto enigmático nas redes sociais nesta quinta-feira. A modelo espanhola postou um trecho do livro "A Gentle Reminder", da escritora Bianca Sparacino, que fala sobre "deixar as coisas irem".

"Você tem que deixar ir. Você tem que deixar ir porque quando você segura, quando você mantém algo vivo dentro de você, você está permitindo que seu passado ocupe o espaço em seu coração e em sua mente que é destinado ao seu futuro", dizia o início do trecho, que continua:

"Você tem que aceitar que coisas bonitas terminam, que as pessoas vão embora, que às vezes dois seres humanos não batem as probabilidades, e você precisa achar um final nisso", falava outra parte.

Casada com Daniel Alves desde 2017, Joana vive um drama desde a prisão do jogador, acusado de estupro a uma jovem de 23 anos, no dia 30 de dezembro, na boate Sutton, na Espanha. A modelo não esclareceu se a publicação foi direcionada ao seu marido.

Joana Sanz fez reflexão no Instagram Foto: Reprodução

Entenda o caso



- O caso ocorreu na noite de 30 de dezembro de 2022, em uma boate em Barcelona.



- Os dois se encontraram no local e, em depoimento obtido pelo o jornal catalão 'El Periódico', ela afirmou que Daniel Alves chegou por trás e teria "segurado sua mão e a colocado em seu pênis".



Imagens dos dois saindo do banheiro





- Imagens de câmeras de segurança da boate Sutton, na Espanha, mostraram que Daniel Alves ficou cerca de 15 minutos trancado no banheiro da área vip com a mulher que o acusa de agressão sexual, segundo o jornal espanhol "El Periódico".

- Após sair do banheiro, a jovem parecia muito abalada e contou com ajuda de funcionários da boate, que a levaram a uma sala e chamaram a polícia, que a atendeu.



Investigação e prisão



- No dia 10, a Suprema Corte da Catalunha acatou a denúncia e Daniel Alves , que sempre negou as acusações, prestou depoimento nesta sexta (20), assim como a jovem e uma testemunha.



- O jogador entrou em contradição no depoimento : inicialmente negou ter cometido atos sexuais com a mulher e depois, perante à juíza, mudou a versão e disse que houve consentimento da vítima.

- O Ministério Público da Espanha pediu a prisão provisória do jogador sem pagamento de fiança, e a juíza Maria Concepción Canton Martín, do Juizado de Instrução 15, acatou.

- Segundo a imprensa espanhola, um dos motivos foi a contradição nos depoimentos. O outro foi o risco de fuga, já que Daniel Alves tem dupla cidadania e boa condição financeira.

- No mesmo dia da prisão, o Pumas anunciou a rescisão de contrato por justa causa com o jogador de 39 anos.

- Daniel Alves foi encaminhado à penitenciária de Brians 1, onde ficou do dia 20 de janeiro a 23, quando foi transferido para outra unidade do Centro Penitenciário de Brians, nos arredores de Barcelona.

Nova denúncia

- Para defendê-lo no caso, Daniel Alves contratou um dos advogados de maior prestígio da Espanha . O especialista em direito penal, Cristóbal Martell já defendeu Barcelona, Lionel Messi, empresários e políticos importantes