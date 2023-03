Gabriel Martinelli é um dos destaques do Arsenal em 2022/23 - Foto: AFP

Gabriel Martinelli é um dos destaques do Arsenal em 2022/23Foto: AFP

Publicado 02/03/2023 14:19

Com 11 gols, o brasileiro Gabriel Martinelli se tornou o artilheiro do Arsenal na atual temporada do Campeonato Inglês. O atacante foi responsável por dois gols da vitória por 4 a 0 do time comandado pelo técnico Mikel Arteta sobre o Everton, na última quarta-feira.

A campanha do atacante da seleção brasileira no Arsenal é a melhor desde sua chegada no clube inglês, em 2019. Na primeira temporada, foram 26 jogos, dez gols e três assistências. Já em 22 partidas em 2020/21, ele colocou apenas duas bolas nas redes e deu dois passes para gol. No entanto, os números cresceram no ano seguinte, quando ele chegou a seis gols e seis assistências em 36 duelos disputados em 2021/22.

Agora em 2022/23, Martinelli está deixando sua marca novamente. Em 33 jogos disputados, ele já balançou as redes 11 vezes e contribuiu com três assistências. Após a partida e chegar ao topo da artilharia do clube inglês nesse ano, ele afirmou que está pronto para alcançar mais.

"Fico feliz por esses gols e por ser o artilheiro da equipe, mas o coletivo é mais importante. Vamos seguir trabalhando, com os pés no chão, para seguir em busca dos resultados", disse.



Martinelli divide a artilharia geral do Arsenal na temporada com Bukako Saka. No ranking geral do Campeonato Inglês, ele ocupa a quinta colocação e é o brasileiro mais bem posicionado na lista. O líder com 27 gols é Haaland, do Manchester City.