Mason Greenwood, atleta do Manchester United - Getty Images

Mason Greenwood, atleta do Manchester UnitedGetty Images

Publicado 02/03/2023 15:45

O atacante Mason Greenwood, considerado promessa do Manchester United, entrou na mira de clubes da Turquia. O jogador está afastado dos Red Devils desde a acusação por agressão e estupro contra a ex-namorada. A informação é do jornalista Mike McGrath.

Após as acusações, Greenwood foi preso em janeiro de 2022 e afastado de suas funções no United, mas ainda com contrato ativo. Em fevereiro deste ano, a polícia local, através da superintendente Michaela Keer, afirmou que os processos contra o jovem de 21 anos haviam sido retirados.

Apesar de ter se livrado das acusações, Greenwood segue sem ser aproveitado pelo Manchester United, que realiza uma investigação própria sobre o caso. Com isso, os Red Devils foram procurados recentemente por clubes turcos, que ainda têm a janela de transferências aberta para contratações.



Lançado ao profissional em 2018/2019, o jogador não demorou para se destacar e ganhar protagonismo em Old Trafford com seu poder de decisão, velocidade e contribuição. Ele já não atua há mais de um ano e treina separado dos colegas de elenco.