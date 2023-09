Luis Enrique é o técnico do PSG - Foto: Divulgação/PSG

Publicado 02/09/2023 11:00 | Atualizado 02/09/2023 11:03

Rio - O treinador do PSG, Luis Enrique, elogiou a janela de transferências feita pelo clube francês. Em entrevista coletiva neste sábado, o espanhol avaliou a movimentação no elenco, que perdeu Lionel Messi, para o Inter Miami, e Neymar para o Al-Hilal.

"É claro que estou satisfeito. Foi uma janela de transferências excepcional. O presidente e a direção esportiva têm sido maravilhosos, não poderia ser uma janela de transferências melhor", afirmou.

Em relação a contratações, o PSG trouxe 13 novos jogadores. As principais negociações foram a do ponta Ousmane Dembélé, que veio do Barcelona, e o atacante Randal Kolo Muani, que chegou no último dia da janela após acerto com o Frankfurt.



"Todos os meus pedidos em cada posição estão duplicados, agora cabe aos jogadores e à comissão retribuir a confiança concedida pelo clube", finalizou.