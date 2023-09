Tite - AFP

Publicado 02/09/2023 15:00

Rio - Técnico da seleção brasileira na última Copa do Mundo, Tite deverá seguir sem trabalhar até o fim de 2023. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, a tendência é que o técnico espere a virada do ano, e a partir de 2024 comece a ouvir algumas propostas do futebol brasileiro.

O desejo de Tite, após deixar o comando da seleção brasileira era trabalhar no futebol europeu. O treinador chegou a receber consultas de equipes do Velho Continente, da Ásia, dos EUAs, e de seleções, porém, acabou não sendo seduzido por nenhuma proposta.

Tite dirigiu a seleção brasileira nas últimas duas Copas do Mundo. No futebol brasileiro trabalhou em clubes como Internacional, Grêmio, Palmeiras, e teve seu melhor momento à frente do Corinthians, tendo conquistado um Mundial de Clubes e uma Libertadores pelo Timão.