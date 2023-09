Botafogo e Flamengo mediram forças no Estádio Nilton Santos - Vitor Silva/BOTAFOGO F.R.

Publicado 02/09/2023 23:16

Rio - A invencibilidade do Botafogo no Estádio Nilton Santos chegou ao fim, e o Flamengo ainda tem está vivo no Brasileirão 2023. Isso porque, na noite deste sábado, 2, o Rubro-Negro bateu o Glorioso por 2 a 1, em partida válida pela 22ª rodada do campeonato. Logo aos dois minutos, Marlon Freitas fez contra, mas Victor Sá deixou tudo igual no marcador ainda no primeiro tempo. Já na etapa complementar, Bruno Henrique, que fazia grande parte, marcou um golaço para garantir o triunfo do Fla.

Com o resultado, a equipe de Jorge Sampaoli chegou aos 39 pontos e subiu para a terceira colocação. Já o time de Bruno Lage se mantém na liderança, com 51 pontos, mas pode ver o Palmeiras diminuir a distância.

Agora, os dois times viram a chave para a 23ª rodada do Brasileirão. O Botafogo volta a campo no dia 16 (sábado), às 21h, para enfrentar o Atlético-MG na Arena MRV. Já o Flamengo tem compromisso no dia 13 (quarta-feira), às 21h30, com o Athletico no Estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo.

O JOGO

O primeiro tempo foi animado do início ao fim no Estádio Nilton Santos. Isso porque logo aos dois minutos, numa boa chegada pelo lado direito, Wesley cruzou rasteiro na área, e Marlon Freitas, ao tentar cortar, fez contra. O Botafogo, por sua vez, pareceu não ter sentido o gol: imprimiu bom ritmo na partida e chegou ao empate aos 18'. Victor Sá pegou uma sobra de bola dentro da área e mandou um míssil, sem qualquer chance de defesa para Matheus Cunha.

A partir daí, o Flamengo teve mais posse de bola e teve três boas chances de retomar a vantagem, todas com Bruno Henrique, em finalizações de perna esquerda. Nas duas primeiras, ele finalizou mal. Na última, viu Lucas Perri fazer grane defesa. Já o Botafogo voltou a incomodar na reta final. Foram duas boas chances, e, em uma delas, Fabrício Bruno fez o corte em cima da linha.

No segundo tempo, o Rubro-Negro voltou melhor e chegou a balançar as redes numa linda finalização de cobertura de Bruno Henrique. A arbitragem, contudo, assinalou o impedimento, e o VAR confirmou. Vale destacar que o lance se originou pela direita, lado em que o Botafogo sofreu bastante na etapa inicial.

O Flamengo seguiu melhor em campo e acabou coroado com o gol aos 28 minutos. Bruno Henrique recebeu pelo lado direito, passou como quis por JP e acertou o ângulo de Lucas Perri. Na comemoração, fez o famoso "chorôrô" para celebrar o tento.

O Botafogo só conseguiu pressionar nos minutos finais, mas já não havia mais tempo. Assim, a invencibilidade do Alvinegro em casa chegou ao fim. Foram 11 jogos seguidos com vitória no Estádio Nilton Santos no Campeonato Brasileiro 2023.

Depois do apito final, os jogadores do Glorioso foram reclamar com a arbitragem, e Gabriel Pires recebeu o cartão vermelho.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Flamengo



Data e Hora: 02/09/2023, às 21h18

Local: Estádio Nilton Santos, em Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP)



Cartões amarelos: Victor Cuesta e Tchê Tchê (BOT) / Ayrton Lucas, Bruno Henrique e Fabrício Bruno (FLA)

Cartões vermelhos: Gabriel Pires (BOT)

Gols: Marlon Freitas, contra (0-1) (02'/1ºT) / Victor Sá (1-1) (18'/1ºT) / Bruno Henrique (1-2) (28'/2ºT)

BOTAFOGO (Técnico: Bruno Lage)

Lucas Perr; JP, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Gabriel Pires (Tchê Tchê, 12'/2ºT) e Eduardo; Segovinha (Luis Henrique, 12'/2ºT), Victor Sá e Tiquinho Soares (Diego Costa, 12'/2ºT).

FLAMENGO (Técnico: Jorge Sampaoli)

Matheus Cunha; Fabrício Bruno, Pulgar e Léo Pereira; Wesley, Allan (Thiago Maia, 32'/2ºT), Victor Hugo (Everton Ribeiro, 23'/2ºT), Gerson (David Luiz, 41'/2ºT) e Ayrton Lucas; Bruno Henrique (Everton Cebolinha, 32'/2ºT) e Pedro.