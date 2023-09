Lance do jogo entre Flamengo e Botafogo - Vitor Silva/BOTAFOGO F.R.

Publicado 02/09/2023 23:56

Rio - Neste sábado, 2, o Flamengo venceu o Botafogo por 2 a 1 no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marlon Freitas (contra) e Bruno Henrique fizeram os gols do Rubro-Negro. Victor Sá marcou pelo lado do Alvinegro. Abaixo, confira os melhores momentos.





Com o resultado, a equipe de Jorge Sampaoli chegou aos 39 pontos e subiu para a terceira colocação. Já o time de Bruno Lage se mantém na liderança, com 51 pontos, mas pode ver o Palmeiras diminuir a distância.

Vale mencionar que também chegou ao fim a invencibilidade do Botafogo em casa no Campeonato Brasileiro 2023. Foram 11 jogos seguidos somente com vitórias no Estádio Nilton Santos.