Bia Haddad Maia em ação no US OpenFoto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Publicado 02/09/2023 20:45

Estados Unidos - A brasileira Bia Haddad Maia e a bielorrussa Victoria Azarenka sequer precisaram entrar em quadra para garantirem vaga nas oitavas de final do US Open. A dupla enfrentaria, neste sábado, 2, a estadunidense Desirae Krawczyk e a holandesa Demi Schuurs - cabeças de chave número quatro -, mas elas desistiram.

Assim, nas oitavas, Bia e Azarenka enfrentarão a japonesa Miyu Kato e Aldila Sutjiadi, da Indonésia, que eliminaram a britânica Heather Watson e Anna Danilina, do Cazaquistão.

CAMPANHA

Bia Haddad e Victoria Azarenka iniciaram a caminhada de duplas no US Open diante de Timea Babos e Anna Bondar, da Hungria. Elas venceram por 2 sets a 0, parciais 6/3 e 6/0.

Dessa forma, garantiram vaga na segunda fase, a qual enfrentariam Desirae Krawczyk e Demi Schuurs.