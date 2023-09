Ex-lutadora do UFC afirma que em um dia ganhou mais dinheiro no OnlyFans que em toda a carreira

Rio - A ex-lutadora do UFC, Paige VanZant, de 29 anos, competiu por sete anos na franquia de MMA. Apesar disso, a norte-americana revelou que nunca ganhou tanto dinheiro no esporte, quanto consegue atuando em sua conta no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto.

"Eu diria que acho que ganhei mais dinheiro em 24 horas no Only Fans do que ganhei em toda a minha carreira de lutadora somada (...). E é por isso que é difícil como pessoa... você sabe, estava nervosa com o estigma, mas agora... é difícil sair. Sinto que... quando você é uma daquelas pessoas que nasceu pobre, cresceu pobre e depois ficou rica, é quase como se você sempre se sentisse pobre. Você sempre quer continuar trabalhando duro e tenho sorte de estar numa posição onde posso ajudar minha família; meu marido e eu ajudamos nossa família e fazemos tudo o que podemos para trazer todos à mesa", disse em entrevista ao podcast "Only Stans".

Paige VanZant competiu de 2013 a 2020 pelo UFC. No total, ela disputou nove lutas na franquia, com cinco vitórias e quatro derrotas. Depois que deixou o MMA, a norte-americana competiu no boxe sem luvas do Bare Knuckle FC.

