Publicado 03/09/2023 00:00

O Flamengo divulgou, na noite de sexta-feira, os valores dos ingressos para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o São Paulo, no dia 17, no Maracanã. E o preço está salgado! O público em geral terá que pagar entre R$ 400 e R$ 4.500 para assistir à decisão, enquanto os sócios-torcedores precisam desembolsar de R$ 100 a R$ 2.287,50.

O início da venda de ingressos está marcado para amanhã, às 10h, apenas para os sócios-torcedores que pagam os planos mais caros (Diamante ', Diamante, Platina 1 e Ouro 1). Até a noite de terça-feira, a compra será liberada gradativamente para os outros planos. O público em geral poderá comprar na quarta-feira, mas apenas pela internet. Os pontos físicos de troca e venda de ingressos, além de retiradas das gratuidades previstas por lei, serão abertos apenas no dia 13.

Por determinação das autoridades, para evitar contratempos e até invasões, como aconteceu na final da Sul-Americana de 2017, o acesso ao estádio será exclusivamente com ingresso físico, descartando o uso de cartão-ingresso ou QR Code dinâmico.

O setor com ingressos mais baratos é o Norte, que vai de R$ 100 a R$ 200 para sócios e R$ 400 para o público em geral. Já o mais caro é o Maracanã Mais, que varia de R$ 1.181,25 a R$ 2.287,50 para sócios e custa R$ 4.500,00 para os demais.