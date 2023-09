Publicado 03/09/2023 00:00

Aposta certeira dentro de campo, com direito à artilharia do Campeonato Brasileiro, com 13 gols, o atacante Tiquinho Soares também tem dado retorno ao Botafogo com sua imagem em novos produtos. A linha do jogador foi lançada em julho, com camisas masculinas, femininas e infantis, além de agasalhos de moletom.

Na partida contra o Coritiba, no dia 30 de julho, o clube vendeu oito mil copos no Estádio Nilton Santos e obteve um retorno de R$ 160 mil. Com as roupas, em parceria com a Reserva Ink, foram mais de 30 mil itens comercializados em apenas um mês. O gerente de branding da SAF, Gabriel Assis, comentou sobre o sucesso em entrevista à ESPN.

"Tiquinho Soares é o nosso artilheiro, o homem-gol do Botafogo e isso já dá a ele uma grande relevância. Com muita humildade, trabalho e carisma, ele soube conquistar o seu espaço dentro dos corações dos alvinegros, sendo uma referência técnica dentro de campo e uma pessoa alto-astral fora dele", iniciou o dirigente.

"Aos poucos, fomos enxergando uma conexão natural entre o atleta e torcida com cantos vindo das arquibancadas, declarações de torcedores nas redes sociais e crianças replicando suas comemorações. E assim aproveitamos para dar um empurrãozinho com ações pensadas em fortalecer essa relação. Todo processo altamente conectado com o planejamento estratégico da SAF de proporcionar momentos felizes aos torcedores e aproximá-los ainda mais do clube", completou.

Linha Segovinha

Além de Tiquinho, quem também recebeu uma linha especial de produtos foi o xodó Matías Segovia, o "Segovinha". Gabriel Assis revelou que novos projetos devem sair do papel com outros jogadores e também um pedido especial de Tiquinho.

"Temos um plano de ações envolvendo não só o Tiquinho, mas também os demais atletas do elenco. Nosso foco é deixar time e torcida cada vez mais próximos como uma verdadeira família. Além disso, teremos novidades envolvendo ações sociais também. Temos um pedido do próprio Tiquinho para destinarmos parte da verba dessas ações para instituições de caridade na cidade de Sousa-PB, onde o atacante nasceu."