Verstappen ergue o prêmio do GP da HolandaFoto: SIMON WOHLFAHRT / AFP

Publicado 02/09/2023 22:40

Itália - As declarações de Lewis Hamilton sobre Max Verstappen ganharam desdobramentos neste sábado, 2. Isso porque, após o treino classificatório em Monza, o holandês rebateu as falas do piloto britânico.

"Talvez ele esteja com um pouco de inveja do meu sucesso atual. Esse tipo de afirmação... ele possivelmente pensa que está ganhando alguma coisa com isso, mas não faz diferença para mim. Acho que a Mercedes tem muita dificuldade em lidar com as derrotas, depois de todos esses anos de tantas vitórias", disse Verstappen.

Na última sexta-feira, 1, Hamilton deu uma alfinetada em Verstappen e questionou o nível dos companheiros de equipe que o piloto teve na Red Bull Racing. Além disso, o britânico também disse não estar mais impressionado com o sucesso do holandês em relação ao de outros grandes corredores da F1 ( clique aqui e relembre ).