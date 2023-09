Carlos Sainz fez a pole na Itália - AFP

Carlos Sainz fez a pole na ItáliaAFP

Publicado 02/09/2023 13:00

Itália - Saudado pelo público italiano no tradicional Circuito de Monza, o espanhol Carlos Sainz conquistou uma espetacular pole position para a Ferrari em casa, no GP da Itália, neste sábado. Líder isolado da temporada da Fórmula 1, Verstappen largará na segunda posição, seguido de perto pelo outro piloto da Ferrari, Charles Leclerc. A largada está marcada para às 10h deste domingo.

George Russell, Sergio Pérez, Alexander Albon, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Lando Norris e Fernando Alonso completaram o top 10. Esta é a quarta pole da carreira do espanhol Carlos Sainz e a primeira dele no ano. Mais veloz do TL2 e do TL3, Sainz voltou a brilhar no classificatório.

"Foi uma classificação muito intensa, nós três fomos com tudo no limite. Na última volta sabia que tinha condições, fui para o tudo ou nada. Quando eu cruzei a linha foi de arrepiar. Isso tudo é o melhor que você pode ter como piloto, tentarei uma boa largada para o Q1 amanhã. Normalmente o Verstappen devem ser o mais rápido, mas vou dar tudo que posso", disse o pole position

"Meu sentimento só pode ser muito bom com este apoio da torcida. Eu queria ser o primeiro, mas ter o Carlos nesta posição é muito bom para a Ferrari. Ele vem fazendo um trabalho muito bom e a gente tem que estar muito feliz com este resultado. Eu não celebro muito quando sou P3, mas hoje é diferente", comemorou com a torcida Charles Leclerc.

Largando da segunda colocação, Verstappen espera não ter o bom momento e os planos frustrados pelo embalo da Ferrari em casa. O holandês está a uma vitória de bater o recorde histórico da Fórmula 1 ao conseguir 10 triunfos consecutivos. Líder isolado do campeonato, o bicampeão igualou a marca de Sebastian Vettel ao vencer o último GP da Holanda, chegando à sua nona vitória seguida.

"A gente melhorou comparado com o desempenho de ontem. Toda a classificação foi apertada. Não temos a torcida ao nosso lado, mas é muito bom ver a torcida assim. Vamos com tudo para amanhã", afirmou Verstappen.

Já durante os treinos livres, a direção de prova chegou a estabelecer tempo máximo de 1min41s aos pilotos para completarem a volta. A decisão foi para evitar trânsito na rápida pista de Monza. Já no Q1 do classificatório, Sainz e Leclerc estouraram o cronômetro e a FIA abriu investigação. Logo após a garantia da dupla da Ferrari no top 3, foi anunciado que não haveria punição pelo acontecido no Q1.

O Q3 foi empolgante pelas celebrações da torcida. Ainda longe do fim, quando Sainz e Leclerc superaram o tempo de Verstappen, a torcida em Monza celebrou efusivamente. Os pilotos voltaram dos boxes para a volta final que também foi muito emocionante. Leclerc cravou o seu tempo, sendo superado por Verstappen, mas a pole ficou com Sainz que cruzou a volta apertada na frente.

INVESTIGAÇÃO E EQUILÍBRIO

O Q1 foi bastante embolado entre a maior parte dos pilotos no grid, que terminaram com pouca diferença de tempo e definições após o fim do relógio. Menos de 1 segundo separou os 18 primeiros pilotos.

Verstappen começou como o mais rápido, assim como havia feito no TL1. Mais veloz do TL2 e do TL3, o ferrarista Sainz foi para o Q2, mas não manteve o mesmo ritmo, garantindo apenas o sétimo melhor tempo. Lando Norris quase colidiu com Esteban Ocon durante sua volta para o tempo mais rápido.

Guanyu Zhou, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Kevin Magnussen e Lance Stroll foram os eliminados na primeira sessão do classificatório Logo ao fim do Q1, a FIA anunciou um novo tipo de investigação. Leclerc e Sainz não seguiram o tempo máximo instruído para os pilotos completarem suas voltas e foi informado que a dupla da Ferrari seria investigada após a definição do classificatório.

Parecia que a dupla formada por Leclerc e Sainz conseguiria uma dobradinha no Q2, mas Verstappen, como sempre, jogou um balde de água fria nas expectativas da Ferrari, estipulando novamente o melhor tempo. A diferença entre os três foi de 0s054. Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas e Logan Sargeant foram os eliminados no Q2.