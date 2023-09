Luis Suárez - Lucas Uebel/Grêmio

Rio - O atacante Luis Suárez, de 36 anos, irá defender o Grêmio até o fim da temporada. Em sua experiência pelo futebol brasileiro, o uruguaio vem observando os destaques do país. Ao analisar os melhores zagueiros e atacantes que atuam na Série A, o ex-jogador do Barcelona escolheu Fabricio Bruno, do Flamengo, e Germán Cano, do Fluminense. As declarações foram feitas no programa "Bola da Vez", da ESPN.

Luis Suárez encarou Fabrício Bruno em três ocasiões na temporada, em todas, o Flamengo venceu e o Grêmio não conseguiu marcar. No Brasileiro, o Rubro-Negro levou a melhor e fez 3 a 0 no Maracanã, e na Copa do Brasil, o clube carioca avançou nas semifinais com duas vitórias por 2 a 0, no Sul, e 1 a 0 no Rio.

Já Germán Cano, Suárez encarou apenas uma vez pelo Campeonato Brasileiro. Na partida, o Grêmio levou a melhor por 2 a 1, mas o argentino deixou o dele, enquanto o uruguaio passou em branco. O atacante do Fluminense é o maior goleador do futebol brasileiro em 2023 com 33 gols marcados.