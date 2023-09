Yuri, Portuguesa - Divulgação/ Portuguesa

Publicado 02/09/2023 14:00

Espanha - O Barcelona apresentou neste sábado (2) seus últimos reforços para a temporada. O lateral João Cancelo e o atacante João Félix participaram do primeiro treino com o elenco pela manhã e depois posaram para fotos com a camisa do clube.

Os portugueses podem estrear neste domingo (3), já que foram relacionados para o duelo com o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol, às 16h (de Brasília). O treinador Xavi Hernández comentou, em coletiva, que ambos estão bem fisicamente e elogiou as contratações do Barça na janela de transferências.



"Estamos numa situação econômica difícil, mas fizemos um mercado extraordinário. Nos reforçamos muito bem e, apesar dos problemas econômicos, queremos ser competitivos. Estou feliz e entusiasmado para ter uma grande temporada", afirmou Xavi Hernández.

João Cancelo e João Félix chegam por empréstimo até o fim da temporada junto a Manchester City e Atlético de Madrid, respectivamente. Além da dupla portuguesa, o Barça fechou a janela de verão na Europa com mais três reforços contratados: o zagueiro Iñigo Martínez e o meia Gündogan, que vieram a custo zero, e Oriol Romeu, que foi contratado por 3,4 milhões de euros.