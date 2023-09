Bellingham marcou nos acréscimos para dar a vitória ao Real Madrid - AFP

Bellingham marcou nos acréscimos para dar a vitória ao Real MadridAFP

Publicado 02/09/2023 13:38

Espanha - Jude Bellingham parece que nasceu para vestir a camisa do Real Madrid. O jovem meio-campista inglês apareceu nos acréscimos para marcar o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Getafe, mantendo os 100% de aproveitamento do Real Madrid no Campeonato Espanhol. Já são cinco gols de Bellingham em quatro rodadas do torneio, além de uma assistência

Mesmo sem os brasileiros Vinícius Júnior e Éder Militão, lesionados, o Real Madrid mantém um início impecável de campeonato, com 12 pontos em 12 possíveis. O time é líder isolado do torneio. Já o Getafe tem quatro pontos e ocupa a 13ª posição. David Soria, goleiro do Getafe, ia se confirmando como herói da partida, mas falhou no lance do gol nos acréscimos, que deu a vitória de virada ao Real Madrid.

O jogo entre Real Madrid e Getafe marcou o retorno ao Santiago Bernabéu. O estádio voltou a receber um jogo do clube após três meses fechado, com capacidade aumentada, gramado remodelado e um teto retrátil. A reinauguração oficial será em dezembro, segundo o jornal espanhol AS, com a conclusão de todas as obras, mas a partida de hoje serve como aperitivo para as novidades do local. A nova capacidade do Santiago Bernabéu é de 84.744 espectadores, superando ligeiramente os cerca de 80 mil anteriores.

O Real Madrid ficou em desvantagem aos 11 minutos. O atacante Borja Mayoral aproveitou erro da defesa do Real Madrid para driblar o goleiro e finalizar, 1 a 0. O Real tentou buscar o empate, mas não conseguiu furar o bloqueio do adversário no 1º tempo. Na volta do intervalo, aos 2, o atacante Joselu fez seu primeiro gol pelo Real Madrid, aproveitando sobra na área.

A pressão aumentou após o empate e Kross quase marcou o gol da virada. O alemão carimbou a trave e depois parou em grande defesa de Soria. O Getafe sentiu o gol e a pressão do Real Madrid só aumentava. O Getafe conseguiu uma descida para assustar Kepa, mas a pressão seguiu e Carvajal chegou a carimbar a trave de Soria, que seguiu fazendo boas defesas. Em chute forte rasteiro de Joselu, o arqueiro do Getafe pegou mais uma.

Depois de pegar tudo por 90 minutos, David Soria falhou nos acréscimos. Após chute de fora de Vázquez, Soria rebateu para o meio da área e Bellingham apareceu aos 49 para fazer 2 a 1. Nos acréscimos, o brasileiro Rodrygo ainda carimbou o travessão do Getafe. O placar de 2 a 1 permaneceu até o fim.

Mais cedo neste sábado, Real Sociedad e Getafe fizeram um jogo intenso, que terminou com placar de 5 a 3 para o time do país basco. A Real Sociedad sobe para a sexta colocação, com seis pontos. Apesar de invicta, esta foi a primeira vitória da equipe no torneio. Já o Granada tem três pontos e está em 16º após quatro rodadas.