Publicado 02/09/2023 16:00

Rio - Na imprensa saudita, o tom é de otimismo em relação a possível contratação de Mohamed Salah pelo Al-Ittihad. De acordo com o jornal local "Okaz", o egípcio já estaria na Arábia Saudita, aguardando os últimos detalhes para deixar oficialmente o Liverpool e assinar com a nova equipe.

De acordo com informações do jornal inglês "Daily Mail", o Al-Ittihad estaria disposto a oferecer 200 milhões de libras (R$ 1,24 bilhão). Na Inglaterra, o clima é de permanência de Salah. O diretor de futebol do Liverpool, Mike Gordon, teria deixado claro que o clube inglês não tem qualquer interesse em negociá-lo.

O jornal italiano "Gazzetta dello Sport" afirmou que o Al-Ittihad ofereceu 200 milhões de euros (R$ 1,05 bilhão) por três anos de contrato a Salah. Tal salário renderia cerca de 66 milhões de euros por temporada ao jogador de 31 anos, vencimentos superiores ao de Messi no Inter Miami e entre os maiores do planeta.

O Al-Ittihad tem algumas estrelas que deixaram o futebol europeu em seu elenco. A maior de todas é Karim Benzema, ex-atacante do Real Madrid. Além dele, Kanté, ex-volante do Chelsea, e Fabinho, que deixou o Liverpool recentemente, fazem parte do grupo da equipe saudita.