Hugo Souza - Divulgação / Chaves

Publicado 11/10/2023 13:30

Rio - O goleiro Hugo Souza, de 24 anos, deixou o Flamengo nesta temporada rumo ao Chaves, de Portugal. Seu começo no Rubro-Negro foi muito positivo, sendo titular em boa parte da temporada de 2020, quando o clube carioca conquistou seu último título do Brasileiro. No entanto, o jovem viveu altos e baixos no Flamengo. Em entrevista à "ESPN", Hugo revelou que buscou ajuda psicológica após receber muitas críticas no Rubro-Negro.

"Depois de um tempo procurei acompanhamento psicológico, não tem tanto tempo. Geralmente fazia muitas reuniões com meu pastor, que é meu amigo e me ajudava muito nisso. Só que é diferente quando você consegue ser acompanhado por um profissional da área. Tenho um acompanhamento de perto e vejo uma diferença muito grande. Tem me ajudado bastante. Tive que me manter forte porque a pressão no Flamengo é grande. Quando vem as pancadas de fora da torcida e da mídia, é forte. A mesma torcida e a mídia que te colocam lá em cima quando você faz um bom jogo, te derrubam quando você não vai tão bem e não alcança as expectativas", disse.

Hugo Souza foi emprestado ao clube português, e ainda pertence ao Flamengo. Em relação ao seu futuro, o jogador afirmou que pretende continuar no Chaves, e fazer uma carreira no futebol europeu.

"Estou emprestado por uma temporada ao Chaves. Minha vontade é permanecer. O Flamengo é meu clube de coração e me fez ser profissional e fez parte da minha formação como pessoa. Acredito que tenho potencial para conseguir grandes coisas na Europa, jogar em grandes clubes. A ideia é priorizar minha carreira e fazer bons jogos para ficar aqui ou conseguir ir para uma situação melhor para mim. A ideia é trabalhar para mostrar meu potencial e ficar", afirmou.