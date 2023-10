Joel Santana - Reprodução

Publicado 11/10/2023 11:25

Rio - Como parte das celebrações dos 50 anos do ‘Esporte Espetacular’, a série “Minha Vida no EE” segue convidando personalidades do meio esportivo para relembrar reportagens e momentos marcantes de suas carreiras registrados pelo programa. Neste domingo, dia 15, o quadro recebe o treinador Joel Santana em um palco emblemático: o campo da Rua Bariri, que pertence ao Olaria Atletico Clube, onde ele deu os seus primeiros passos no futebol.

Joel relembrou os tempos de zagueiro e o dia em que parou ninguém menos que Pelé; o começo como treinador; os títulos com os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, fato que lhe deu o apelido de “Rei do Rio”. Ele abordou sua inseparável prancheta, da experiência de dirigir a seleção da África do Sul e o encontro com Nelson Mandela.

"Foi lá que vivi uma das maiores histórias da minha vida, quando encontrei com o Nelson Mandela. Ele era daqueles que olhava para você e te hipnotizava. Era uma energia positiva. E ainda tive o desafio de ser treinador e falar aquele inglês que todo mundo tenta imitar e não consegue”. O ‘Esporte Espetacular’ deste domingo, dia 15, começa às 10h, logo depois do ‘Auto Esporte’.