Enquanto Ancelotti não chega, Fernando Diniz é o técnico interino da Seleção - AFP

Publicado 11/10/2023 10:18

Itália - O escolhido para substituir Tite no comando da seleção brasileira foi o italiano Carlo Ancelotti, que já tem sua contratação dada como certa nos bastidores pela CBF. Nesta semana, o técnico do Real Madrid recebeu homenagem na Universidade de Parma, na Itália, e viu o reitor 'entregar' o acerto com o Brasil para 2024.

"Em 2024, Carlo Ancelotti tem uma aventura extraordinária que seria apenas um sonho para muitos treinadores: treinar o Brasil. É o primeiro estrangeiro dos últimos 60 anos que dirigirá a Seleção. O quarto em toda a história. A admiração que sentimos por ele é generalizada e vai além de qualquer lugar ou time. Será o último prêmio que Carlo entregará", declarou Paolo Andrei, reitor da universidade, durante o discurso.

Além do comentário no discurso de Andrei, Ancelotti foi definido no release entregue à imprensa como "atualmente no comando do Real Madrid e em 2024 treinador da seleção brasileira". Ele recebeu o título de Doutor Honoris Causa em Ciências e Técnicas de Atividades Motoras Preventivas e Adaptadas. Na sua vez de falar, evitou comentar sobre o futuro.

Para a CBF, Carlo Ancelotti já é dado como certo para assumir a Seleção em 2024. Entretanto, legalmente, o italiano não pode assinar nenhum contrato até janeiro (seis meses antes do fim de seu vínculo com o Real Madrid). De qualquer forma, a entidade entende já ter garantias do negócio. Enquanto Ancelotti não chega, Fernando Diniz, do Fluminense, é o técnico interino da amarelinha.