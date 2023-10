Ex-goleira faz ensaio sensual e leva fãs ao delírio: 'Perfeição'

Rio - A ex-goleira Mikayla Demaiter causou um grande reboliço em seus fãs ao divulgar um novo ensaio sensual em seu perfil no Instagram. Nele, a musa do OnlyFans aparece apenas de biquíni verde, totalmente deslumbrante. As fotos levaram seus seguidores à loucura.

"A perfeição, absolutamente fantástico", "Uma rainha em seu habitat natural", "Alguns dizem que uma onda de tsunami subiu", "Linda e sedutora", foram alguns dos comentários.

Mikayla Demaiter, de 23 anos, defendeu o Bluewater Hawks, equipe de hóquei no gelo, por duas temporadas, mas decidiu encerrar sua carreira no esporte em 2020 para se dedicar exclusivamente ao OnlyFans.

