Lionel Scaloni, treinador da seleção da ArgentinaAFP

Publicado 11/10/2023 15:48

O treinador da seleção da Argentina, Lionel Scaloni, admitiu em entrevista coletiva que irá torcer para o Boca Juniors na final da Libertadores, contra o Fluminense. O técnico campeão do mundo em 2022, no Catar, também comentou sobre a trajetória do clube xeneize até a grande decisão.

"Boca mereceu avançar nas partidas que disputou. Foi para os pênaltis e venceu, mas foi superior aos seus rivais no geral. Nós também passamos nos pênaltis da Holanda e merecíamos vencer a partida. Com a França também. Para o futebol argentino é bom que um time possa ser finalista e espero que campeão da Copa, será positivo", declarou Scaloni.



Até chegar na final, o Boca Juniors passou por Nacional-URU, Racing-ARG e Palmeiras. O clube xeneize não venceu nenhuma das seis partidas, mas se classificou em todas as etapas do mata-mata da Libertadores nos pênaltis, com grande destaque para o goleiro Sergio Romero, ex-seleção argentina e Manchester United.

A decisão da Libertadores acontecerá no dia 4 de novembro, no Maracanã, às 17h. Os ingressos para os setores do Fluminense e Boca Juniors ainda não estão sendo comercializados, mas o anúncio da data da abertura das vendas deve acontecer nos próximos dias.