Guardiola e Kimmich quando eram companheiros no Bayern de Munique - Divulgação/Bayern

Guardiola e Kimmich quando eram companheiros no Bayern de Munique Divulgação/Bayern

Publicado 11/10/2023 15:06

Alemanha - Muito ativo na janela de transferências do verão europeu, o Manchester City encorpou o elenco que venceu a Tríplice Coroa na última temporada. Gvardiol, Kovacic, Doku e Matheus Nunes foram os contratados para equipe de Pep Guardiola, que ainda pode se reforçar com um de seus pupilos da época de Bayern de Munique. Trata-se do meia alemão Joshua Kimmich.

De acordo com o portal "90 min", os Citizens seguem interessados em Kimmich desde a janela de transferências passada, mas os Bávaros o trataram como inegociável. Contudo, a situação pode mudar em janeiro, já que existe a possibilidade do jogador não renovar o contrato, que é válido até 2025. Com pouco menos de um ano e meio para o término do vínculo, o Bayern pode se ver obrigado a vender o meia antes de perdê-lo de graça.

O clube inglês tem o jogador alemão como prioridade por causa da ausência de Kevin De Bruyne, lesionado, e também por não ter opções a altura de Rodri. Outro fator que pode pesar a favor do Manchester City é o fato de que Pep Guardiola foi o responsável por lançar Kimmich no Bayern de Munique, em 2015. O meia segue avaliando as opções para o seu futuro.