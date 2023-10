Ederson foi o escolhido por Fernando Diniz para ser o goleiro titular da seleção brasileira - Vitor Silva/CBF

Publicado 11/10/2023 13:44 | Atualizado 11/10/2023 13:45

Ederson saiu na frente de Alisson na disputa pela titularidade no gol sob o comando de Fernando Diniz. Reserva do companheiro nas duas últimas Copas do Mundo e na maior parte da passagem de Tite, o goleiro do Manchester City tem na característica de jogo um trunfo para essa nova fase da seleção brasileira, que joga na quinta-feira (12) contra a Venezuela, às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal.



Será o terceiro jogo seguido de Ederson nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e a tendência é que continue participando mais com a bola nos pés do que fazendo defesas. Acostumado a ser mais um jogador com a bola quando o Manchester City de Pep Guardiola tem a posse, ele também fará muito isso com Diniz.



"Eu acho que é simples: você pega as equipes que pressionam e vamos ter a construção com 11 jogadores, um jogador a mais na construção. Isso abre linha de passe. Nos dois primeiros jogos não teve muito isso, mas creio que vai acontecer. Quem acompanha o trabalho do Diniz no Fluminense sabe como ele joga", disse o goleiro.



Na goleada por 5 a 1 sobre a Bolívia, a Seleção ficou praticamente no campo de ataque e o goleiro deu 28 passes, sendo o nono no quesito, segundo estatística do 'Footstats'. Já contra o Peru, quando o time sofreu um pouco mais na criação e precisou ficar com a bola no campo defensivo, ele acertou 39 passes e errou dois, sendo o sétimo que mais pegou na bola entre os brasileiros.



Nesses dois primeiros jogos, Ederson tocou mais (média de 34,5) do que pelo Manchester City, onde a média é de 27 passes neste início de Premier League. Alisson tem número ligeiramente superior no Liverpool (27,63), ambos em oito jogos.



"Nesse novo ciclo, você vê um futebol diferente, um time com mais posse de bola, paciente, não só de transição. Temos jogadores rápidos na frente. Mas o principal é a paciência com a bola. Temos aprendido muitas coisas. É um time que tem rotação com a bola, isso é um pouco diferente, todos os jogadores estão se adaptando super bem e contente", disse Ederson.