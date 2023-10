Torcida do Boca Juniors deve comparecer em peso no Rio de Janeiro para a final da Libertadores, contra o Fluminense - Andres Larrovere / AFP

Publicado 11/10/2023 14:32

O Boca Juniors deve ter sua torcida em peso no Rio de Janeiro para a final da Libertadores contra o Fluminense, no próximo dia 4, no Maracanã. Segundo a emissora argentina "TyC Sports", o clube xeneize deve contar com mais de 100 mil torcedores na cidade para a grande decisão.

O clube argentino, entretanto, terá direito a apenas 20 mil ingressos em seu setor no Maracanã para a final. Além disso, os torcedores do Boca Juniors também poderão comparecer na partida ocupando os setores mistos do estádio. Estes ingressos foram comercializados pela Conmebol, e estão esgotados.

A decisão da Libertadores acontecerá no dia 4 de novembro, no Maracanã, às 17h. Os ingressos para os setores do Fluminense e Boca Juniors ainda não estão sendo comercializados, mas o anúncio da data da abertura das vendas deve acontecer nos próximos dias.