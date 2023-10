Bia Haddad - AFP

Publicado 11/10/2023 14:24

Rio - Bia Haddad está classificada para as oitavas de final do Aberto de Hong Kong, na China. A brasileira venceu a bielorussa Aliaksandra Sasnovich por 2 sets a 1, nesta quarta-feira (11), em partida com duração de 3h30. O duelo teve duas disputas de tie-break. Bia venceu com parciais de 7/6, 3/6 e 7/6, além dos dois tie-break com parciais de 7/3.

Os tie-break aconteceram no primeiro e terceiro set. Recuperada de uma lesão sofrida em Guadalaraja, no México, Bia Haddad mostrou boa forma diante da bielorussa e terá pela frente a a vice-campeã de Roland Garros de 2021, Anastasia Pavlyuchenkova. O duelo está previsto para acontecer na próxima quinta-feira, dia 12, às 6h (de Brasília).

Em 2023, Bia Haddad conseguiu entrar na lista das dez melhores tenistas do mundo após o desempenho em Roland Garros e igualou o feito de Maria Esther Bueno nos anos 60. Entretanto, a brasileira sofreu com lesões na sequência da temporada e não conseguiu mais destaque. Em Wimbledon, caiu nas oitavas. Já no US Open, foi eliminada na segunda rodada.