Arábia Saudita passou a investir alto no futebol AFP

Publicado 11/10/2023 15:30

O Fundo Público de Investimentos da Arábia Saudita planeja mais um alto investimento no futebol. Segundo o jornal britânico 'The Independent', um grupo ligado ao fundo quer comprar mais um clube europeu e Valencia, da Espanha, e Olympique de Marselha, da França, são as opções estudadas.

A ideia seria busca um clube como o Newcastle, comprado pelo país em 2021. Entretanto, o projeto não é imediato.



O Valencia é quem mais interesse, por disputar o Campeonato Espanhol, com mais visibilidade do que o Francês. O problema é que o dono do clube espanhol, Peter Lim, não pretende negociar até resolver a questão de um novo estádio.



Já o Olympique de Marselha é avaliado com a operação mais fácil de ser realizada.



Além do Newcastle, o fundo soberano da Arábia Saudita é dono das quatro principais equipes do país (Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Ahli) e fez altos investimentos em contratações de destaques e nomes conhecidos do futebol europeu, como Cristiano Ronaldo, Benzema e Neymar.